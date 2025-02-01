Про це повідомили в Одеській міській раді.
31 січня на Меморіалі вперше пролунав “Дзвін пам’яті” на честь воїнів, які загинули у січні 2025 року. Кожен удар дзвону символізував пам’ять і повагу до загиблого захисника, чиє ім’я було назване під час церемонії.
Меморіал знаходиться у сквері біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації на вулиці Канатній.
Ініціатива проведення таких церемоній виникла після зустрічей представників муніципалітету з родинами загиблих військових та ветеранськими організаціями. “Дзвін пам’яті” звучатиме щомісяця як символ нашої спільної скорботи та вдячності захисникам України.
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