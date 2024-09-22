Нова назва села на Одещині не сподобалася французам

Як пише місцеве видання «Бессарабія INFORM», із компромісної Постанови «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», якою Верховна Рада перейменувала 11 населених пунктів Бессарабії, село Надеждівка вилучили.

Нагадаємо, ще в серпні 2023 року Арцизька міськрада повідомляла, що на громадських слуханнях порушувалося питання про перейменування трьох сіл Арцизької громади – Надеждівки, Холмського та Новохолмського – оскільки їхні нинішні назви не відповідають стандартам державної мови.

У березні 2024 року парламентський комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодив перейменування села Надеждівка на Шампань. Таку назву село отримало завдяки місцевому ТОВ «Шампань Україна».

Проте вже 25 квітня монобільшість депутатів Верховної Ради заблокувала проект Постанови «Про перейменування окремих населених пунктів та районів». А з нового законопроекту Надєждівку взагалі вилучили.

Як пояснив староста села Дмитро Терзі, причина у тому, що на ім’я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 1 серпня 2024 року надійшов лист від посольства Франції в Україні, в якому його автори просять не давати селу таку назву.

Зокрема, у листі наголошується, що згідно зі статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Євросоюзом, Європейською спільнотою з атомної енергії та їх державами, з іншого боку, підписаною у 2014 році, географічна назва «Champagne», а також його транскрипція українськими літерами «Шампань» підлягатиме захисту з 1 січня 2026 року.

«У разі прийняття така зміна назви суперечитиме цьому міжнародному зобов’язанню України, особливо у світлі рішення Європейської Ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з нею щодо вступу до Європейського Союзу. Оскільки йдеться про важливу для нас проблематику, у такому разі вже 2026 року ми будемо змушені порушити питання про нову зміну назви цього населеного пункту.

Тому, з метою сприяти повній імплементації Угоди про асоціацію, яка об’єднує нас, та запобігти ускладненню майбутніх переговорів про вступ, ми були б вдячні за утримання від винесення на розгляд зазначеного клопотання про зміну назви села Надеждівка»,

– зазначили у посольстві Франції.

За словами Дмитра Терзі, наразі подальша доля нової назви села Надеждівка ще на стадії обговорення у Верховній Раді.

Як повідомляло «Одеське життя», 19 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні. Серед них – два селища на Одещині. З перейменуванням Південного та ще чотирьох українських міст виникли проблеми, за них проголосують окремо.

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