Біля берегів Одещини підірвалося іноземне судно з небезпечним вантажем

Танкер прямував до одного з українських портів на Дунаї під вивантаження. На борту було 5,6 тисячі тонн дизельного пального, повідомляє інтернет-видання Enkorr.

Капітан судна Ali Najafov отримав інформацію про підрив на міні при вході в гирло Бистре ріки Дунай (Ізмаїльський район) з територіальних морських вод України на відстані 1 м/милі (1852 м).

У повідомленні йдеться, що танкер прямував з Грузії до одного з українських портів на Дунаї під вивантаження.

Також за інформацією від капітана судна, внаслідок підриву утворилась пробоїна з правого боку і здійснювався витік палива. Також з ладу вийшов головний двигун.

Ввечері 15 жовтня танкер перебував на якірній стоянці в очікуванні буксирів.

Окрім того, відомо, що екіпаж знаходиться в безпеці, його не планують евакуйовувати.

Інші подробиці наразі невідомі.

Нагадаємо, що це вже друге судно у цьому місяці під іноземним прапором, яке підривається на російські міні. Нещодавно “Одеське життя” писала, що у Чорному морі неподалік Румунії на міні підірвалося турецьке суховантажне судно Kafkametler. Судно зазнало незначних пошкоджень і вже через три години продовжило рух.

Також раніше у Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя на морській міні підірвалося вантажне судно Seama. Суховантаж віз цемент до Ізмаїла.