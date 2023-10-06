Ще одне судно підірвалось у Чорному морі: іноземна розвідка попереджає про нові атаки

У Чорному морі неподалік Румунії на міні підірвалося турецьке суховантажне судно Kafkametler. Про мінні атаки на цивільні судна попереджає розвідка Великої Британії.

Інцидент з турецьким суховантажем стався вдень, 5 жовтня, біля входу до Сулінського гирла Дунаю, повідомляє Reuters.

Судно зазнало незначних пошкоджень і вже через три години продовжило рух. Зараз воно знаходиться за кілька морських миль від Кілії. Серед екіпажу постраждалих немає.

Інформацію про те, що сталося, підтвердила британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey.

Росіяни готуються підривати цивільні судна у Чорному морі

Для нападу на цивільні судна у Чорному морі країна-терорист може використовувати морські міни. Про це попереджає розвідка Великої Британії.

Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі, зокрема шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Великобританія попереджала, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну у Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

За оцінками Великобританії, росія намагається атакувати цивільні судна, які прямують через український “гуманітарний коридор”, щоб перешкодити експорту українського зерна. Це продовжить спроби Росії чинити тиск на українську економіку. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних судів, покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі, йдеться на сайті британського уряду.

Понад 20 суден планують пройти новим коридором у Чорному морі

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Станом зараз у нас на вихід йде три судна з портів наших українських. Загалом на захід по новому «коридору» маємо 12, на вихід – 10 і треба додати ці три, які зараз виходять, – наголосив Дмитро Плетенчук.

Як повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень Андрій Клименко, усі порти Великої Одеси відновили свою участь у експорті українського зерна Чорним морем. На 4 жовтня тимчасовим зерновим коридором скористалося вже 12 суден.

Лише за останні кілька днів до портів Одеси, Чорноморська та Південного прибули одразу 10 кораблів для завантаження зерном.

Як повідомляло “Одеське життя”, росія всіма силами намагається не допустити роботу торговельного коридору у Чорному морі. Російські атаки по портах Одещини вже знищили достатню кількість зерна, яке мало експортуватися.