Одеські пожежники в екстремальних умовах гасили масштабну пожежу (відео)

В Одесі через підпал сухої трави в черговий раз спалахнули поля фільтрації. Під час гасіння пожежі рятувальники зіштовхнулися з проблемою.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області, спалах відбувся вчора ввечері, 13 вересня.
За словами рятувальників, це була одна з наймасштабніших пожеж останнім часом.
Рятувальникам довелося прокладати кілометрову рукавну лінію, щоб приборкати полум’я, яке поширювалося з неймовірною швидкістю.
Також пожежники повідомили, що протягом доби їм довелося 40 разів виїжджати на загоряння відкритих територій. В результаті вогнем знищено 20 гектарів екосистем. Обійшлося без постраждалих.
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