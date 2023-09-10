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В Одесі горів будинок багатодітної родини – постраждали діти (фото)

В Одесі горів будинок багатодітної родини – постраждали діти (фото)

В Одесі горів двоповерховий житловий будинок на вулиці 3-я лінія Марії Демченко, що належить багатодітній родині. На пожежі постраждали глава сім’ї та четверо дітей.

Як повідомили в управлінні ДСНС Одеської області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку напередодні вдень. Пізніше з’ясувалося, що площа займання становила 80 квадратних метрів.

Пожежа у житловому будинку, Одеса3

Пожежа у житловому будинку, Одеса2

В Одесі горів житловий будинок data-lazy-srcset=

На пожежі постраждали п’ятеро людей, з яких двоє – батько 1972 року народження та дочка 2019 року народження – були госпіталізовані у тяжкому стані. Ще троє дітей, дівчатка 2013, 2017 та 2007 років народження, звернулися до медиків самостійно. Їх також доправили до лікарні. Стан їхнього здоров’я медики розцінили як середньої тяжкості.

на пожежі в Одесі постраждали діти

Пожежа в Одесі, який постраждав

Можлива причина пожежі – аварійний режим роботи акумулятора.

Раніше в Одесі горів балкон квартири на Черемушхах. На пожежі загинула жінка.

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