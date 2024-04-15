Село в Одеській області перейменують на Вишневе: місцеві жителі кажуть, що їх обдурили

Таке рішення ухвалено під час останнього засідання Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це у facebook повідомив нардеп Роман Лозинський.

Він повідомив, що в рамках деколонізації комітет погодив перейменування ще двох міст, 7 районів і 149 селищ.

Так, Молодогвардійськ у Луганській області стане Отаманівкою, а Первомайськ Миколаївської області отримає назву Ольвіополь.

Крім цього, комітет за запитом громад і народних депутатів розглядав скасування рішень про перейменування Павлограда і Червонограда. Рішення комітету залишилося без змін і міста будуть перейменовані на Матвіїв та Шептицький відповідно.

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Що стосується села Первомайське в Одеській області, то до приходу “радянського союзу” село називалося Гасан-Аспага. Місцеві жителі спростили її і називали свій населений пункт просто Гасани, саме за таку назву висловилися більшість місцевих жителів. Але натомість у Комітеті обрали назву, яка зустрічається не те що в кожній області, а в кожній громаді – Вишневе.

Місцева жителька Валентина Кравченко пише, що вибір цієї назви отримано шляхом введення жителів в оману.

“Чомусь під час перейменування с. Першотравневе вирішили забути про демократичні засади та право вільного волевиявлення, про тенденцію до відновлення історичних назв, про особливості та автентичність поселень Бессарабії!

Чомусь саме в цьому випадку місцева влада вирішила заплющити очі на те, яким чином було отримано результат – вибір нової назви “Вишневе” супроводжувався постійними махінаціями, залякуваннями, агресивним нав’язуванням потрібного вибору та, наостанок, обманом місцевого населення в день подвірного голосування (люди, які не знали, що можна обирати будь-яку свою назву, обирали з двох варіантів, які пропонували спостерігачі, хоча останні не мали права цього робити!). Ось так і отримали цю нову назву “Вишневе”, уже 7-му в області”, – розповідає обурена жінка.

Вона зазначила, що “штампування” чергового Вишневого нічим не відрізняється від дій радянської влади свого часу, яка знищувала автентичність Бессарабії.

“Між іншим, уже існувало на картах 1781 року під назвою Гассін Пага, хоча офіційно вважають датою заснування 1813 рік. Село досі розташоване на березі Гасанської затоки озера Катлабух, а в районі всі його знають та ідентифікують як “Гасани”. То чому воно має стати “Вишневим”? Що має нести ця назва в собі? Яку особливість місцевості? Вишні? Так називайте тоді кожне село так, бо скрізь в Україні є вишні”, – написала вона.

Мешканці наводять як приклад селище Суворове, якому повернули стару назву Шикирлик, і висловлюють нерозуміння, чому їх позбавляють права на ідентичність та унікальність.

“Місцеві органи влади прийняли бездушну назву Вишнева з низкою порушень!!! Не було громадських обговорень. А під час голосування людям підказували, за яку назву голосувати, розповідаючи російську історичну пропаганду”, – підтвердив місцевий житель Август Мамонт.