Отже, новорічні свята позаду. Шампанське випито, ялинки згасли, трудові будні почалися… І в когось, можливо, вже настало воно… Ну, це саме… Те, що здолало героїню нашої чергової історії про життя в Одесі. Але це не біда – головне знати, як з цим правильно боротися!
– Цілечко, все!
– Ніно, шо таке? Що все? Я боюся помилитись без натяку.
– Все, Цілю, все! Воно настало.
– Шо, кінець світу?
– Кінець світу – чоловічого роду. А воно… середнього.
– Ніночка, я, звичайно, вибачаюсь… Але середнього роду… Буває всяка фігня. У тебе якась фігня?
– У мене моральне вигоряння.
– Та ти шо! І шо ти тепер, пустишся у всі тяжкі?
– Цилю! Мо-ральне! А не амо-ральне.
– А що є різниця?
– Тиц-дріц. Є, звичайно.
– Так, а шо робити?
– Ну шо, шо… Зазвичай допомагає відпустка у спекотні країни та теплі моря… Але є нюанси.
– Які?
– Не будемо вдаватися до подробиць.
– Зачекайте, а якщо мені знадобиться, мені треба знати матеріальну частину.
– Ось саме, що матеріальну. Коротше, я не люблю яхти. Мене заколисує.
– Так як же лікуватися… Від вигоряння. Чим гасити пожежу?
– Є два випробувані способи. Перший – шопінг, а якщо не допомагає, то… Потрібна кардинальна зміна іміджу. Тип салон краси, стрижка і новий колір волосся.
– Ой, це мені подобається. Візьми мене з собою.
– На шопінг чи салон краси?
– Ойц мені лише б “Так”. Люблю дивитись, коли хтось витрачає гроші. Начебто й береш участь, і свої фінанси цілі.
Марина ГАРНИК
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