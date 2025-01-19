Отже, новорічні свята позаду. Шампанське випито, ялинки згасли, трудові будні почалися… І в когось, можливо, вже настало воно… Ну, це саме… Те, що здолало героїню нашої чергової історії про життя в Одесі. Але це не біда – головне знати, як з цим правильно боротися!

– Цілечко, все!

– Ніно, шо таке? Що все? Я боюся помилитись без натяку.

– Все, Цілю, все! Воно настало.

– Шо, кінець світу?

– Кінець світу – чоловічого роду. А воно… середнього.

– Ніночка, я, звичайно, вибачаюсь… Але середнього роду… Буває всяка фігня. У тебе якась фігня?

– У мене моральне вигоряння.

– Та ти шо! І шо ти тепер, пустишся у всі тяжкі?

– Цилю! Мо-ральне! А не амо-ральне.

– А що є різниця?

– Тиц-дріц. Є, звичайно.

– Так, а шо робити?

– Ну шо, шо… Зазвичай допомагає відпустка у спекотні країни та теплі моря… Але є нюанси.

– Які?

– Не будемо вдаватися до подробиць.

– Зачекайте, а якщо мені знадобиться, мені треба знати матеріальну частину.

– Ось саме, що матеріальну. Коротше, я не люблю яхти. Мене заколисує.

– Так як же лікуватися… Від вигоряння. Чим гасити пожежу?

– Є два випробувані способи. Перший – шопінг, а якщо не допомагає, то… Потрібна кардинальна зміна іміджу. Тип салон краси, стрижка і новий колір волосся.

– Ой, це мені подобається. Візьми мене з собою.

– На шопінг чи салон краси?

– Ойц мені лише б “Так”. Люблю дивитись, коли хтось витрачає гроші. Начебто й береш участь, і свої фінанси цілі.

Марина ГАРНИК

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