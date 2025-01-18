Мінус 2 балістичні ракети і більше двох десятків дронів

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 18 січня 2025 року росіяни атакували 39 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів, а також застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Станом на 08:00 18 січня наші сили протиповітряної оборони успішно збили дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24 ударні БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській , Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів було втрачено локаційно (без негативних наслідків).

Ворог атакував балістикою Київ – є жертви

Рано-вранці 18 січня ворог вкотре здійснив масований обстріл Києва. Удару було завдано балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Їх, як уже повідомлялося вище, вдалося збити, але їхні уламки впали у Шевченківському районі міста.

«Ліквідовано спалах трьох автомобілів. Десять автомобілів зазнали пошкоджень. Також є часткова руйнація адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру та магазину. Пошкоджено магістральний водогін. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано», – повідомили рятувальники.

За даними обласної ОВА, в результаті сьогоднішньої атаки по Києву загинули 4 особи, ще 3 особи постраждали.

За уточненою інформацією, серед жертв – охоронець кафе та троє людей, які перебували в мікроавтобусі. Ударною хвилею пошкоджено будівлю бізнес-центру, вхід на станцію метро «Лук’янівська» та приміщення закладу харчування. Вибито вікна та пошкоджено фасади житлових будинків, і не менше 10 автомобілів.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння військового злочину.

Як пояснив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, одну з балістичних ракет було збито на малій висоті, але її бойова частина вибухнула на землі, що, ймовірно, і спричинило серйозні руйнування в центрі Києва.

«І, на жаль, це теж може завдати серйозних збитків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття», – додав він.

Тому, як зазначив Ігнат, важливо дотримуватись заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Росіяни атакували балістикою Запоріжжя

Крім того, сьогодні вранці росіяни атакували балістикою та Запоріжжя. Удар припав по середмістю обласного центру. Частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових об’єктів. Пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки є вже 6 постраждалих: одна жінка перебуває у тяжкому стані, ще дві жінки та троє чоловіків – у стані середньої тяжкості.

На Покровському напрямку ворог атакує найактивніше

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на різних напрямках фронту було зафіксовано 174 бойові зіткнення.

У п’ятницю. 17 січня, противник завдав за позиціям українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар з використанням двох ракет, залучив для поразки 2147 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив близько чотирьох тисяч артилерійських обстрілів, з них 154 із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше атак було відбито на Покровському напрямку – там минулої доби наші захисники зупинили 79 штурмових дій агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Луча, Лисівки, Шевченка, Звєрєвого, Вдалого, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 16 атак загарбників.

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Втрати ворога на ранок 18 січня

Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два засоби ППО російських загарбників.

Як інформує Генштаб ЗСУ, минулої доби ЗСУ ліквідували орієнтовно 1340 окупантів.

Втрати техніки:

13 бойових броньованих машин;

21 артилерійська система;

13 БпЛА;

69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі: