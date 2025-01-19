Як розповіли в прес-службі зоопарку, умови конкурсу «Королева року» доволі прості та взяти участь у ньому може кожен. Для цього треба:
- переглянути всі фото змій-конкурсанток на сторінці зоопарку у Facebook;
- лайкнути фото, що сподобалося.
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Конкурс «Королева року» завершиться 29 січня.
Нагадаємо, кілька днів тому в Одеському зоопарку народилися два ягняти. Це вже друге поповнення у 2025 році – на початку року у зоопарку з’явилися на світ козенята.