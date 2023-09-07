Новини Одеси та Одеської області

Австрійські суднобудівники допоможуть Українському Дунайському Пароплавству модернізувати флот

Австрійські суднобудівники допоможуть Українському Дунайському Пароплавству модернізувати флот

Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот Для цього залучать суднобудівників із Австрії.

Про це повідомив Генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

За його словами, австрійська компанія ÖSWAG — одна з небагатьох, хто відгукнувся на ініціативу пароплавства та запропонувала різні варіанти модернізації тягового флоту УДП із заміною двигунів.

“ÖSWAG” – суднобудівна компанія, розташована в Лінці на Дунаї, що на півночі Австрії. Компанії майже 200 років.

“Взаємодія з фахівцями ÖSWAG дуже цінна, адже компанія не тільки має успішний досвід реалізації аналогічних проектів. Саме ця верф у 80-х роках минулого століття побудувала для УДП 19 самохідних суден проектів M044C і M044D, частину з яких ми тепер збираємося модернізувати”, – повідомив Москаленко.

Зазначається, що переважна більшість робіт буде проведена в Україні, адже пароплавство має намір підтримувати українську економіку, а також максимально завантажити власне виробництво та виробництво вітчизняних виробників.

“Операції, які потребують унікального досвіду та експертизи, наприклад заміну старих двигунів на сучасні, планують проводити силами європейських підрядників”, – додав Дмитро Москаленко.

Окрім австрійських партнерів, в УДП розглядають пропозиції суднобудівників з інших дунайських країн, яких через ризики у воюючій країні, небагато.

Як розвивається Дунайське пароплавство під час війни

УДП за підсумками серпня 2023 перевезло рекордний з початку війни обсяг вантажів – понад 206 тис. т.

Збільшення обсягів перевезень, за словами гендиректора УДП, стало можливим завдяки:

  • ефективну систему управління флотом;
  • модернізованою системою обслуговування флоту;
  • розвиток стивідорного спрямування;
  • ефективну роботу комерційного відділу;
  • ефективної моделі співпраці з румунськими партнерами;
  • сприятливим погодним умовам.

В даний час УДП налічує майже 200 барж в експлуатації, що є рекордним показником для компанії. У вересні планується ввести в експлуатацію ще 5 одиниць несамохідного флоту.

УДП

З початку 2023 року на базі технічного обслуговування флоту вже відбулися грандіозні зміни.

Створено цілісну інфраструктуру з обслуговування як самохідного, так і несамохідного флоту пароплавства: слюсарні та зварювальні роботи, рихтування кришок трюмів, ремонт швартівних лебідок, електродвигунів брашпилів, вимірювання товщин і корпусів тощо.

Одним із ключових нововведень є план будівництва інфраструктури для бункерування суден. Це знизить витрати та забезпечить більший контроль над обслуговуванням флоту.

Читайте також: На Одещині держава продала порт, який приносить прибуток

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати