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В Одесі на полях фільтрації спостерігали вогняний смерч (відео)

В Одесі на полях фільтрації спостерігали вогняний смерч (відео)

В Одесі сталася масштабна пожежа на полях фільтрації, під час якої смерч пройшов крізь вогонь.

У прес-службі Головного управління ДСНС на Одещині повідомили, що пожежа на вул. Хаджибейська дорога розбушувалася вчора, 6 вересня. Близько 15:00 пожежники виїхали на місце займання та за допомогою авіарозвідки встановили, що горить очерет на площі понад 1 га та є загроза розповсюдження вогню на житлові будинки.

Складність гасіння полягала у неможливості проїзду рятувальної техніки до вогнищ загорянь та сильних поривів вітру.

Для того, щоб приборкати полум’я, від ДСНС залучили 15 рятувальників, 4 одиниці пожежної техніки, 4 особи та 1 пожежну машину – від комунальної установи рятувально-водолазної служби Одеської міськради.

Під час гасіння пожежі через вогонь пройшов смерч. Це незвичне явище рятувальники зафіксували на відео.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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