Австрийские судостроители помогут Украинскому Дунайскому Пароходству модернизировать флот

Украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. Для этого привлекут судостроителей из Австрии.

Об этом сообщил Генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

По его словам, австрийская компания ÖSWAG — одна из немногих, кто откликнулся на инициативу пароходства и предложил различные варианты модернизации тягового флота УДП с заменой двигателей.

«ÖSWAG» — судостроительная компания, расположенная в Линце на Дунае, что на севере Австрии. Компании почти 200 лет.

«Взаимодействие со специалистами ÖSWAG очень ценно, ведь у компании не только есть успешный опыт реализации аналогичных проектов. Именно эта верфь в 80-х годах прошлого столетия построила для УДП 19 самоходных судов проектов M044C и M044D, часть из которых мы теперь собираемся модернизировать», — сообщил Москаленко.

Отмечается, что подавляющее большинство работ будет проведено в Украине, ведь пароходство намерено поддерживать украинскую экономику, а также максимально загрузить собственное производство и производство отечественных производителей.

«Операции, требующие уникального опыта и экспертизы, например замену старых двигателей на современные, планируют проводить силами европейских подрядчиков», — добавил Дмитрий Москаленко.

Кроме австрийских партнеров, в УДП рассматривают предложения судостроителей из других дунайских стран, которых из-за рисков в воюющей стране, немного.

Как развивается Дунайское пароходство во время войны

УДП по итогам августа 2023 года перевезло рекордный с начала войны объем грузов – свыше 206 тыс. т.

Увеличение объемов перевозок, по словам гендиректора УДП, стало возможным благодаря:

эффективной системе управления флотом;

модернизированной системе обслуживания флота;

развитие стивидорного направления;

эффективной работе коммерческого отдела;

эффективной модели сотрудничества с румынскими партнерами;

благоприятным погодным условиям.

В настоящее время УДП насчитывает почти 200 барж в эксплуатации, что является рекордным показателем для компании. В сентябре планируется ввести в эксплуатацию еще 5 единиц несамоходного флота.

С начала 2023 года на базе техобслуживания флота уже произошли грандиозные изменения.

Создана целостная инфраструктура по обслуживанию как самоходного, так и несамоходного флота пароходства: слесарные и сварочные работы, рихтовка крышек трюмов, ремонт швартовных лебедок, электродвигателей брашпилей, измерения толщин и корпусов и т. д.

Одним из ключевых новшеств является план строительства инфраструктуры для бункеровки судов. Это снизит затраты и обеспечит больший контроль над обслуживанием флота.

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