На Одещині планують будувати цілий флот барж: заява УДП

В УДП повідомили, що будівництво барж шляхом конверсії зі старих ліхтерів за вартістю на порядок нижче порівняно з новим судном. Крім того, їхня вантажопідйомність більша, порівняно з іншими баржами пароплавства, що дає можливість перевозити більший обсяг вантажів.

УДП фінансує програму будівництва барж за рахунок виключно власних коштів компанії, без залучення бюджетного фінансування.

Повний цикл робіт, від дефектації, розрізання на частини, ремонту, стикування до фарбування та виготовлення кришок люкового закриття проводиться на власних виробничих потужностях.

Нагадаємо, що буксир «Братислава» та самохідка «Механик Головацький» повертає УДП в Україну із Сербії.

Фото: Дмитро Москаленко