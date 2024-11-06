Новини Одеси та Одеської області

Арцизька громада у скорботі: раптово обірвалося життя молодого захисника

Арцизька громада у скорботі: раптово обірвалося життя молодого захисника

3 листопада 2024 року раптово обірвалося життя молодого захисника, солдата, кулеметника-розвідника Михайла Михайловича Сергєєва.

Трагічну звістку повідомив мер Арциза Сергій Парпуланський.

Михайло Сергєєв пішов із життя в розквіті сил, йому було 28 років.

Михайло Сергєєв

Маленька дитина залишилася без люблячого батька.

«Михайло був людиною честі, справжнім патріотом, завжди готовим стати на захист своєї землі та громади. Він залишив по собі світлу пам’ять, приклад мужності та відданості. Нехай Господь дарує сили пережити цей важкий час, а душа загиблого знайде вічний спокій. Світла пам’ять Герою!», – написав голова Арцизької громади.

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув житель Ізмаїла Руслан Володимирович Кононенко.

А в Білгород-Дністровському районі прощалися з простим 35-річним військовослужбовцем Дмитром Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk