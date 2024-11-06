Арцизька громада у скорботі: раптово обірвалося життя молодого захисника

Трагічну звістку повідомив мер Арциза Сергій Парпуланський.

Михайло Сергєєв пішов із життя в розквіті сил, йому було 28 років.

Маленька дитина залишилася без люблячого батька.

«Михайло був людиною честі, справжнім патріотом, завжди готовим стати на захист своєї землі та громади. Він залишив по собі світлу пам’ять, приклад мужності та відданості. Нехай Господь дарує сили пережити цей важкий час, а душа загиблого знайде вічний спокій. Світла пам’ять Герою!», – написав голова Арцизької громади.

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув житель Ізмаїла Руслан Володимирович Кононенко.

А в Білгород-Дністровському районі прощалися з простим 35-річним військовослужбовцем Дмитром Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.