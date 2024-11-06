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Арцизская громада в скорби: внезапно оборвалась жизнь молодого защитника

Арцизская громада в скорби: внезапно оборвалась жизнь молодого защитника

3 ноября 2024 года внезапно оборвалась жизнь молодого защитника, солдата, пулеметчика-разведчика Михаила Михайловича Сергеева.

Трагическую весть сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Михаил Сергеев ушел из жизни в расцвете сил, ему было 28 лет.

Михаил Сергеев

Маленький ребенок остался без любящего отца.

«Михаил был человеком чести, настоящим патриотом, всегда готовым встать на защиту своей земли и громады. Он оставил после себя светлую память, пример мужества и преданности. Пусть Господь дарует силы пережить это трудное время, а душа погибшего найдет вечный покой. Светлая память Герою!», — написал глава Арцизской громады.

Защищая Украину от российской агрессии, погиб житель Измаила Руслан Владимирович Кононенко.

А в Белгород-Днестровском районе простились с 35-летним военнослужащим Дмитрием Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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