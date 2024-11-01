Новини Одеси та Одеської області

На фронті загинув стрілець штурмового батальйону з Ізмаїла

На фронті загинув стрілець штурмового батальйону з Ізмаїла

Ізмаїл втратив ще одного свого Героя: захищаючи Україну від російської агресії загинув солдат Руслан Володимирович Кононенко.

Трагічну звістку повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Руслан Кононенко народився і виріс в Ізмаїлі. Після закінчення школи здобув кваліфікацію тесляра в технічному училищі №7. З 16 років Руслан пішов працювати, на той час помер батько і багатодітна сім’я потребувала допомоги. Працював в Ізмаїльському порту докером-механізатором.

Руслан Кононенко

У середині «нульових» Руслан Кононенко одружився, у сім’ї народилися дві доньки. Жив роботою і сім’єю, допомагав усім, хто потребував «золотих рук майстра», аж поки не довелося взяти до рук зброю і стати на захист України. Родині Руслан пообіцяв: «Я повернуся». Але, на жаль, повернутися воїну не судилося.

Стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону Руслан Володимирович Кононенко загинув під час виконання бойового завдання.

Воїн буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі.

Раніше на Курському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ з села Оксамитове Іван Димитріогло.

У Білгород-Дністровському районі прощалися з простим 35-річним військовослужбовцем Дмитром Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.

А 28 жовтня в Южненській громаді попрощалися із загиблим на фронті солдатом ЗСУ Андрієм Проненком.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk