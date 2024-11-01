На фронті загинув стрілець штурмового батальйону з Ізмаїла

Трагічну звістку повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Руслан Кононенко народився і виріс в Ізмаїлі. Після закінчення школи здобув кваліфікацію тесляра в технічному училищі №7. З 16 років Руслан пішов працювати, на той час помер батько і багатодітна сім’я потребувала допомоги. Працював в Ізмаїльському порту докером-механізатором.

У середині «нульових» Руслан Кононенко одружився, у сім’ї народилися дві доньки. Жив роботою і сім’єю, допомагав усім, хто потребував «золотих рук майстра», аж поки не довелося взяти до рук зброю і стати на захист України. Родині Руслан пообіцяв: «Я повернуся». Але, на жаль, повернутися воїну не судилося.

Стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону Руслан Володимирович Кононенко загинув під час виконання бойового завдання.

Воїн буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі.

Раніше на Курському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ з села Оксамитове Іван Димитріогло.

У Білгород-Дністровському районі прощалися з простим 35-річним військовослужбовцем Дмитром Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.

А 28 жовтня в Южненській громаді попрощалися із загиблим на фронті солдатом ЗСУ Андрієм Проненком.