Громада Білгород-Дністровського району прощається з 35-річним воїном

У Білгород-Дністровському районі прощаються з 35-річним військовослужбовцем Дмитром Сергійовичем Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.
Про гірку втрату повідомляє Білгород-Дністровська районна держадміністрація.
Дмитро Сергійович народився та проживав у селі Шабо.
20 жовтня 2024 року капітан Мошняга помер у місті Дніпро під час виконання обов’язків військової служби.
«Він був справжнім патріотом, мужнім і відважним воїном, який до кінця виконав свій священний обов’язок перед Україною. Сердечно сумуємо разом із рідними Дмитра Мошняги. Нехай Господь допоможе прийняти страшне горе», – йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання з померлим воїном відбудеться 31 жовтня 2024 року.
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