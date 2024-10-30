Громада Білгород-Дністровського району прощається з 35-річним воїном

Про гірку втрату повідомляє Білгород-Дністровська районна держадміністрація.

Дмитро Сергійович народився та проживав у селі Шабо.

20 жовтня 2024 року капітан Мошняга помер у місті Дніпро під час виконання обов’язків військової служби.

«Він був справжнім патріотом, мужнім і відважним воїном, який до кінця виконав свій священний обов’язок перед Україною. Сердечно сумуємо разом із рідними Дмитра Мошняги. Нехай Господь допоможе прийняти страшне горе», – йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання з померлим воїном відбудеться 31 жовтня 2024 року.

Кровопролитна війна продовжує забирати життя жителів Одещини. На полі бою загинули жителі Ізмаїла: гранатометник механізованого взводу Сергій Віталійович Полтавський та Сергій Васильович Климець.

А в Южному попрощалися із Захисником України, старшим сапером 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Олександром Лановенко.