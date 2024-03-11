Арцизька громада прощається із загиблим на сході України воїном

Трагічна звістка прийшла в Арцизьку громаду – на фронті загинув Денис Дмитрович Кател. В останню путь 36-річного воїна проведуть 12 березня.
Як повідомили в Арцизькій громаді, Денис Картел загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
“На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть рідної людини – велике випробування. Сумуємо разом із вами та низько схиляємо голови у скорботі”, – кажуть земляки загиблого.
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Церемонія прощання з Героєм відбудеться 12 березня на кладовищі в Комсомольці.
Місцевих мешканців просять з почестями проводити в останню путь нашого захисника, утворивши коридор пошани від Арцизької лікарні вздовж вулиці Соборна – Свободи в напрямку Арциз-2.
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