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І знову боляче: на фронті загинув батько чотирьох дітей із Біляївки

І знову боляче: на фронті загинув батько чотирьох дітей із Біляївки

До Біляївки Одеської області знову прийшла сумна новина: під час виконання бойового завдання загинув захисник України Андрій Шпарик. Йому назавжди залишилось 38 років.

Про це повідомляє Біляївська міська рада.

«І знову боляче. І знов сумна новина прийшла до Біляївки. На щиті до рідного дому повертається ще один наш Герой.
Захищаючи Україну, у жорстокій боротьбі за наше з вами мирне майбутнє, під час виконання бойового завдання, загинув біляївець Шпарик Андрій Васильович, 1986 р.н. … Це непоправна втрата для сім’ї, для Біляївської громади, для України. Щиро співчуваємо рідним Андрія»,

– сказано у повідомленні.

У загиблого залишилися дружина та четверо дітей.

Про дату поховання Героя буде повідомлено пізніше.

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