І знову боляче: на фронті загинув батько чотирьох дітей із Біляївки

Шахеди знову над Одесою: чути постріли та вибухи (оновлюється) Нічні нальоти російських безпілотників камікадзе на Одесу перетворюються для російських агресорів на рутину. Пізній вечір 9 березня 2024 не став винятком. Над містом чується характерне дзижчання дронів і стрілянина по них з різних боків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вранці 9 березня ворог завдав ракетного удару на Одещині: що відомо Російські агресори не дають спокою Одесі та Одеській області. Але не маючи сил та можливостей захопити наші території, вони у властивій їм манері вдаються до тактики терору та залякування, періодично намагаючись «дістати» нас як ударними дронами, так і ракетами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ