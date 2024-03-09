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Нерубайська громада у жалобі: загинув військовий стрілець

Нерубайська громада у жалобі: загинув військовий стрілець

Сумна звістка сколихнула Нерубайську громаду на Одещині: на фронті, захищаючи Україну від російських агресорів, загинув житель Нерубайського, військовий стрілець Вадим Євенко.

Про це повідомляється на сторінці Нерубайської сільської територіальної громади у Facebook.

«В жалобі вся громада, всі жителі висловлюють щирі співчуття родині загиблого. Поділяємо ваш біль і горе в цей важкий період. Наші думки та серця з вами. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав найцінніше – своє життя за мирне небо над Україною»,

– йдеться у повідомленні.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 10 березня, о 12:00 на площі біля Катакомб.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про загибель Юрія Слепченка – захисника небо над Одесою.

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