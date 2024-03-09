Нерубайська громада у жалобі: загинув військовий стрілець

Сумна звістка сколихнула Нерубайську громаду на Одещині: на фронті, захищаючи Україну від російських агресорів, загинув житель Нерубайського, військовий стрілець Вадим Євенко.
Про це повідомляється на сторінці Нерубайської сільської територіальної громади у Facebook.
«В жалобі вся громада, всі жителі висловлюють щирі співчуття родині загиблого. Поділяємо ваш біль і горе в цей важкий період. Наші думки та серця з вами. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав найцінніше – своє життя за мирне небо над Україною»,
– йдеться у повідомленні.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 10 березня, о 12:00 на площі біля Катакомб.
Раніше «Одеське життя» повідомляло про загибель Юрія Слепченка – захисника небо над Одесою.
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