Новости Одессы и Одесской области

Арцизская громада прощается с погибщим на востоке Украины воином

Арцизская громада прощается с погибщим на востоке Украины воином

Трагическое известие пришло в Арцизскую громаду — на фронте погиб Денис Дмитриевич Кател. В последний путь 36-летнего воина проведут 12 марта.

Как сообщили в Арцизской громаде, Денис Картел погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

«К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека — большое испытание. Скорбим вместе с вами и низко склоняем головы в скорби», — говорят земляки погибшего.

Читайте также: И снова больно: на фронте погиб отец четверых детей из Беляевки

Церемония прощания с Героем состоится 12 марта на кладбище в Комсомольце.

Местных жителей просят с почестями проводить в последний путь нашего защитника, образовав коридор почета от Арцизской больницы вдоль улицы Соборная — Свободы в направлении Арциз-2.

Читайте также:

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua