Арцизская громада прощается с погибщим на востоке Украины воином

Трагическое известие пришло в Арцизскую громаду — на фронте погиб Денис Дмитриевич Кател. В последний путь 36-летнего воина проведут 12 марта.
Как сообщили в Арцизской громаде, Денис Картел погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
«К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека — большое испытание. Скорбим вместе с вами и низко склоняем головы в скорби», — говорят земляки погибшего.
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Церемония прощания с Героем состоится 12 марта на кладбище в Комсомольце.
Местных жителей просят с почестями проводить в последний путь нашего защитника, образовав коридор почета от Арцизской больницы вдоль улицы Соборная — Свободы в направлении Арциз-2.
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