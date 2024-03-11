Арцизская громада прощается с погибщим на востоке Украины воином

Как сообщили в Арцизской громаде, Денис Картел погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

«К сожалению, словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека — большое испытание. Скорбим вместе с вами и низко склоняем головы в скорби», — говорят земляки погибшего.

Церемония прощания с Героем состоится 12 марта на кладбище в Комсомольце.

Местных жителей просят с почестями проводить в последний путь нашего защитника, образовав коридор почета от Арцизской больницы вдоль улицы Соборная — Свободы в направлении Арциз-2.

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