Анекдот дня: як Сема та Софа до Нового року готуються

Сема, ти в курсах, що скоро Новий рік?.. Невже? А звідки ти знаєш? Календар дивився. Божечко, в кого ж ти такий розумний? Тягни свій запам’ятовний зошит і олівець. Ручку не треба. І пральну гумку. Не треба зайвих слів, бережи нерви. Бажано мої. Пиши красиво великими літерами: літерами: «Новий рік». Семочко, божечки, який у тебе красивий почерк.Єдине гарне, що є у твоєму організмі. Я сказала, що єдине, що є… Бережи нерви, бажано мої. Пиши. Пункт перший – Ялинка. У дужках пиши «Софа». Чому, чому… Тому що вибрати ялинку – це мистецтво, а вибрати красиву ялинку – це естетика сприйняття навколишнього світу. Ну, це означає, що не для тебе. Пункт другий – «Меню». Не «мене», а «Меню». Це означає, що будемо їсти. Став дужки, пиши «Софа». Тепер «Подарунки». Написав? Розумничка. У дужках «Со-фа». Тепер найголовніше та найвідповідальніше. Пиши: «Підписати вітальні листівки». Написав. Розумничка. Відкривай дужки, пиши з великої літери «Сьо-моч-Ка». Ось! А як же. І ще один пункт. Скільки там комусь дісталося? Міні, значить, три пункти, а тобі один. Так не чесно. Ми ж хотіли все у сім’ї порівну. Значить, пиши «Зателефонувати – привітати» – це Сьомочці. А як же. І ще один пункт. Що ж тобі такого вигадати, щоб ти в мене під ногами не бовтався. Кого прикрашати? Ялинку! Шоб розбити всі іграшки? Ні. Це ми проходили з тобою. Так. Вигадала. Будеш облизувати конверти і клеїти на них марки. Все. Якщо щось згадаємо, то запишемо. Звісно встигнемо. Лише 18 грудня. Сьомочко, а ти зарплату отримав? Розумничка. А премію отримав? Оспади, золотий чоловік. І тринадцяту? Добувач. А шо ще отримав? За халтуру! Чудово. А шо ще буде? Чотири корпоративи? Ну ти в мене песТня, просто песТня. Та ти шо! І десять ялинок! У дитячих садках. Чарівно. Я тобі зараз костюмчик гномика випрасую, новенькі бумбончики приш’ю, і будеш ти в мене прям Феніст-Ясний сокіл. І театр твій… Буде тобою пишатися, фото твоє знову на Дошку Пошани повісять. А Фімі, другові твоєму лЕпшому, я ще диню начищу. Паразит, він, сволота. Я знаю, шо кажу. Режисер фуфловий. Шо сказав, шо сказав… Сказав, шо казки зараз ставити не актуально. Шо потрібно ставити шось сучасне. А шо сучасне можна ставити, коли в житті суцільний трилер. Яку роль він тобі хотів? Головну!? Це кого ж… Зомбі! Це шо ж знову без слів. Я проти. Якщо й погоджуватися на страшний грим, то хоча б зі словами. Як без гриму? Хто сказав, шо ти ідеально підходиш? Фіма сказав. Я ж кажу шо паразит. Ти в мене… Іван-царевич на Сірому Вовку. Без гриму. Царевич ти, а вовк – Фіма… без гриму. Зрозумів!?

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Ілюстрація Ірини Бабиченко