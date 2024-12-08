Анекдот дня: як мадам Марік свій день народження відзначала

З добрим (сподіваємося) недільним ранком! І настрою відповідного. А кому з таким не пощастило, будемо виправляти! Зрозуміло, не без порції неперевершеного одеського гумору від «Одеського життя».
А у кого сьогодні день народження – тим наші вітання від щирого серця! І сьогодні ми дізнаємось, як відзначала цей день наша знайома мадам Марік.
У 85-річної мадам Марік день народження. Мають прийти її подруги. Купила торт, тістечка, і поклала все це на кухні. Оскільки пам’ять вже не та, написала записку, що і в якому порядку треба робити, і прикріпила на холодильнику:
1.Напоїти чаєм.
2.Пригостити тортом.
3.Пригостити тістечками.
Прийшли подружки. Мадам Марік йде на кухню і читає: 1. Напоїти чаєм. Вона приносить у кімнату чай, усі п’ють.
Вона знову йде на кухню та читає: 1. Напоїти чаєм. Вони знову п’ють чай.
І так 6 разів. Після цього подружки прощаються та йдуть. Вже на вулиці одна з них каже:
– Мадам Марік дуже погана. Дві години просиділи – хоч би чаєм напоїла.
Друга:
– А хіба ми були в неї?
Третя:
– Хто така мадам Марік?
В цей час мадам Марік зайшла на кухню, а там торт, тістечка, все недоторкане…
– Ось дурні старі – навіть не прийшли!!!
***
– Ціле Абрамівно, куди це Ви, таки, зібралися?
– Піду в гості, а то раптом вони самі припруться…
***
Сара зрозуміла, що треба худнути, коли провалилася у відкритий люк… І не впала.
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