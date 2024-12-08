Анекдот дня: як мадам Марік свій день народження відзначала

А у кого сьогодні день народження – тим наші вітання від щирого серця! І сьогодні ми дізнаємось, як відзначала цей день наша знайома мадам Марік.

У 85-річної мадам Марік день народження. Мають прийти її подруги. Купила торт, тістечка, і поклала все це на кухні. Оскільки пам’ять вже не та, написала записку, що і в якому порядку треба робити, і прикріпила на холодильнику:

1.Напоїти чаєм.

2.Пригостити тортом.

3.Пригостити тістечками.

Прийшли подружки. Мадам Марік йде на кухню і читає: 1. Напоїти чаєм. Вона приносить у кімнату чай, усі п’ють.

Вона знову йде на кухню та читає: 1. Напоїти чаєм. Вони знову п’ють чай.

І так 6 разів. Після цього подружки прощаються та йдуть. Вже на вулиці одна з них каже:

– Мадам Марік дуже погана. Дві години просиділи – хоч би чаєм напоїла.

Друга:

– А хіба ми були в неї?

Третя:

– Хто така мадам Марік?

В цей час мадам Марік зайшла на кухню, а там торт, тістечка, все недоторкане…

– Ось дурні старі – навіть не прийшли!!!

***

– Ціле Абрамівно, куди це Ви, таки, зібралися?

– Піду в гості, а то раптом вони самі припруться…

***

Сара зрозуміла, що треба худнути, коли провалилася у відкритий люк… І не впала.

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