В Одесі відкрилися ялинкові базари: адреси та ціни

Загалом у місті 35 таких локацій. Адреси опубліковані на сайті Одеської міської ради:

вул. Академіка Корольова, 63;

вул. Мечникова, 51;

вул. Мечникова, 51;

вул. Олексія Маркевича (Князівська), 30;

вул. Сегедська, 13;

вул. Кінна, 13;

вул. Кінна, 30;

вул. Пантелеймонівська, 88/1;

вул. Пантелеймонівська, 101;

вул. Пантелеймонівська, 76;

вул. Європейська/Пантелеймонівська;

вул. Торгова, 26;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;

вул. Академіка Філатова, 1;

просп. Небесної Сотні ріг вул. Левітана;

вул. Академіка Корольова, 55;

просп. Князя Ярослава Мудрого (Київський ринок);

вул. Бугаївська, 60;

вул. Семена Палія, 113/1;

вул. Семена Палія, 78;

вул. Семена Палія, 125-Б;

просп. Княза Володимира Великого, 73;

просп. Княза Володимира Великого, 75;

просп. Княза Володимира Великого, 137;

вул. Владислава Бувалкіна, 59;

вул. Владислава Бувалкіна, 40б;

просп. Княза Володимира Великого, 109;

просп. Княза Володимира Великого, 137;

вул. Балківська/вул. Маловського;

вул. Богдана Хмельницького/вул. Степова;

вул. Грушевського/вул. Василя Фащенка;

вул. Святослава Ріхтера, 132;

вул. Запорізька/вул. Прохоровська;

вул. Іцхака Рабіна, 1;

вул. Героїв Крут, 18.

Зазначається, що для продажу ялинок підприємці уклали договори на оренду майданчиків та подальшу утилізацію залишків хвойних дерев, якщо вони будуть.

Ціни на хвойні дерева

Найнижчі ціни зараз на ялинки, тому що вони менш витривалі. Їх можна придбати від 300 гривень. В’язанка коштуватиме близько 200 грн.

Найдорожче обійдеться сосна:

маленька – від 400 до 600 гривень (залежно від пишності);

велика – від 800 до 3 000 гривень.

Зустрічаються і ялиці — цілі та створені з гілок. Ціна — від 250 гривень та вище.

Продаються й дуже дорогі данські ялиці: від 2 до 6 тисяч грн.