Анекдот дня: как Сёма и Софа к Новому году готовятся

Сёма, ты в курсях, шо скоро праздник, шо скоро Новый год? Неужели? А откуда ты в курсях? Календарь смотрел. Божечки, в кого ж ты такой умный? Тащи свою запоминательную тетрадочку и карандашик. Ручку не надо. И стирательную резиночку. Не надо лишних слов, береги нервы. Желательно мои. Пиши красиво большими буквами: «Новый год». Сёмочка, божечки, какой у тебя красивый почерк. Единственное красивое, шо есть в твоём организме. Я сказала, шо единственное, шо есть… Береги нервы, желательно мои. Пиши. Пункт первый – Ёлка. В скобочках пиши «Софа». Почему, почему… Потому что выбрать ёлку – это искусство, а выбрать красивую ёлку – это эстетика восприятия окружающего мира. Ну, это значит, шо не для тебя. Пункт второй «Меню». Не «меня», а «Меню». Это значит шо будем кушать. Ставь скобочки, пиши «Софа». Теперь «Подарки». Написал? Умничка. В скобочках «Со-фа». Теперь самое главное и ответственное. Пиши «подписать поздра-ви-тель-ные открытки». Написал. Умничка. Открывай скобочки, пиши с большой буквы «Сё-моч-Ка». Вот! Скока там кому-чего досталось. Мине, значит три пункта, а тебе один. Так не честно. Мы же хотели всё в семье поровну. Значит пиши «Позвонить – поздравить» – это Сёмочке. А как же. И ещё один пункт. Шо ж тебе такого придумать, чтобы ты у меня под ногами не болтался. Кого украшать? Ёлку! Шоб разбить все игрушки и получить удар током от гирлянды? Нет уж. Это мы с тобой проходили. Так. Придумала. Будешь облизывать конверты и клеить на них марки. Всё. Если шо-то вспомним, то запишем. Конечно успеем. Только 18-е декабря. Сёмочка, а ты зарплату получил? Умничка. А премию получил? Оспади, золотой муж. И тринадцатую? Добытчик. А шо ещё получил? За халтуру! Отлично. А шо ещё будет? Четыре корпоратива? Ну ты у меня песТня, просто песТня. Та ты шо! И десять ёлок! В детских садах. Очаровательно. Я тебе сейчас костюмчик гномика поглажу, новенькие бумбончики пришью и будешь ты у меня прям Фенист-ясный сокол. И театр твой… Будет тобой гордиться, фото твоё опять на Доску Почёта повесят. А Фиме, другу твоему лЭпшему, я ещё дыню-то начищу. Паразит, он, сволочник. Я знаю, шо говорю. Режиссер фуфловый. Шо сказал, шо сказал… Сказал, шо сказки сейчас ставить не актуально. Шо нужно ставить шо-то современное. А шо современное можно ставить, когда в жизни сплошной триллер. Какую роль он тебе хотел? Главную!? Это кого ж… Зомби! Это шо ж опять без слов. Я против. Если и соглашаться на страшный грим, то хотя бы со словами. Как без грима? Кто сказал, шо ты идеально подходишь? Фима сказал. Я ж говорю шо паразит. Ты у меня… Иван-царевич на Сером Волке. Без грима. Царевич ты, а волк – Фима…без грима. ПонЯл!?

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Иллюстрация Ирины Бабиченко