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Анекдот дня: як Роза Абрамівна листа Санта Клаусу писала

Анекдот дня: як Роза Абрамівна листа Санта Клаусу писала

Усім привіт і з добрим ранком! Ніч минула спокійно і прокинулися ви у чудовому настрої? Ні? Тоді давайте терміново це виправляти? Як? Та хоча б за допомогою ранкової порції одеського гумору від «Одеського життя»!

… Не встигнемо й озирнутися, як воно – Різдво, а там і Новий рік. А в когось і ще одне Різдво… Але зараз ми не про це, а то про те, що хтось уже можливо задумався: а чи не написати листа Санта Клаусу?.. Або для когось це Дід Мороз… Але ми знову не про це, а про те, як писала свій лист героїня одного з наших сьогоднішніх анекдотів:

Роза Абрамівна написала листа Санта Клаусу. Попросила здоров’я, грошей, чоловіка… Чоловіка потім прибрала зі списку. А слово «гроші» написала крупніше.

Новорічний бажання

***
Мадам Марік вийшла заміж за електрика, потім сантехніка, потім маляра…
І таки – так! Зробила ремонт у будинку!

Дід Мороз та подарунки

***
– Алло, пожежники?
– Так, мадам.
– Терміново приїжджайте на Преображенську, дім 5. Я сьогодні – вогонь!

Новорічні плани

***
Лікар – Розі:
– Більше давайте на свіжому повітрі і тепліше одягайтеся.
Роза чоловікові:
– Лікар прописав мені відпочинок на морі та норкову шубу!

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