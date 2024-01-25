Анекдот дня: навіщо Моня читає газети

Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень у самому розпалі, а отже, заряд бадьорості нам усім ох як необхідний! Щоб зарядитися гарним настроєм на весь день, прочитайте анекдот від «Одеського життя», посміхніться та поділіться гарним настроєм із близькими.
— Моню, а ви читаєте газети?
— Звичайно, інакше звідки я знав би, що ми добре живемо і в нас все чудово!
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