Анекдот дня: навіщо Моня читає газети

Анекдот дня: що може Сема Доброго ранку, Одеса та одесити! Нехай сьогоднішній день буде тихим і спокійним, тримаємо лад, допомагаємо нашим захисникам і не даємо жодних шансів ворогові. А щоб розпочати день на позитиві, ловіть традиційну порцію гумору від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому сумує Моня Доброго ранку, безжурні одесити! Пропонуємо розпочати день з анекдоту від «Одеського життя», щоб налаштуватися на позитивний та плідний вівторок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Рабінович мільйонером став Всім привіт! Сподіваємося, що вихідні ви провели таки з користю і готові до нових трудових звершень. А ми в свою чергу завжди готові радувати вас одеськими анекдотами заради підняття настрою та позитиву на майбутній день. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ