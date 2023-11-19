Анекдот дня: як Ізя з тещою стосунки налагоджував

Доброго ранку, Одеса та безжурні одесити! І цього недільного дня, як, втім, і в інші дні тижня, тримаємося молодцями і бадьорості духу не втрачаємо, вірно? І нехай нам будуть нізащо ні ракети, ні «шахеди», ні несподіваний візит улюбленої тещі.
Так-так, наш сьогоднішній анекдот якраз про неї, рідну. Давайте дізнаємося, який сюрприз готував своїй тещі невдалий Ізя:
Ізя хотів налагодити стосунки з тещею і вирішив замовити їй по інтернету красиву модну сукню, але, як на зло, вона прокинулася саме в той момент, коли він вимірював її рулеткою…
Ще більше одеських анекдотів таки тут:
- Як Моня у Софки вибачення просив;
- Скільки в Одесі дарують на весілля;
- Єврейська мама прийшла до психіатра;
- Як гаджети допомагають налагодити спілкування у сім’ї;
- Чому померла теща Фіми?