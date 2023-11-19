Анекдот дня: як Ізя з тещою стосунки налагоджував

Так-так, наш сьогоднішній анекдот якраз про неї, рідну. Давайте дізнаємося, який сюрприз готував своїй тещі невдалий Ізя:

Ізя хотів налагодити стосунки з тещею і вирішив замовити їй по інтернету красиву модну сукню, але, як на зло, вона прокинулася саме в той момент, коли він вимірював її рулеткою…

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