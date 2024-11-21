Анекдот дня: як мадам Альперович хутряне манто купувала

Отже, до зими залишилося всього нічого. І, мабуть, саме час подумати про теплий гардероб… Ось, героїня нашого сьогоднішнього анекдоту точно цим потурбувалася:

…Купуючи хутряне манто, мадам Альперович каже господареві магазину:

– Чи можу я вас попросити, щоб мені доставили його додому?

– Так, мадам.

– Але перед тим, як віддати його мені, щоб помилково спочатку його принесли моїй сусідці!

***

– Молодий чоловік, а у вас є дівчина?

– Ні.

– А чому такий гарний хлопець не має дівчини?

– Мамо, ну таки не починайте знову…

***

– Абраме, що трапилося? Ти пішов викидати сміття, і тебе не було дві години!

– Сарочка, я його таки продав!

А ще ви можете дізнатися: