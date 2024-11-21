Анекдот дня: як мадам Альперович хутряне манто купувала

Усім привіт великий і світлий! І сподіваємося, що цей день дійсно виявиться для нас у всіх сенсах світлим (а якщо й ні, то ненадовго). А у кого зранку настрій не дуже, радимо терміново це виправляти! Як? Ну хоча б зарядившись чудовим настроєм від традиційної порції одеського гумору.
Отже, до зими залишилося всього нічого. І, мабуть, саме час подумати про теплий гардероб… Ось, героїня нашого сьогоднішнього анекдоту точно цим потурбувалася:
…Купуючи хутряне манто, мадам Альперович каже господареві магазину:
– Чи можу я вас попросити, щоб мені доставили його додому?
– Так, мадам.
– Але перед тим, як віддати його мені, щоб помилково спочатку його принесли моїй сусідці!
***
– Молодий чоловік, а у вас є дівчина?
– Ні.
– А чому такий гарний хлопець не має дівчини?
– Мамо, ну таки не починайте знову…
***
– Абраме, що трапилося? Ти пішов викидати сміття, і тебе не було дві години!
– Сарочка, я його таки продав!
А ще ви можете дізнатися: