Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чим дружина Семи його маму образила

Анекдот дня: чим дружина Семи його маму образила

Всім привіт і з недільним днем! І нехай він виявиться ще кращим за день суботній! А щоб усе трапилося саме так, та й усі бажання на сьогоднішній день у вас таки здійснилися, почніть його з порції гумору від «Одеського життя».

І ще не забудьте привітати своїх улюблених тещ та свекрух! Ну, як це «навіщо»? Адже сьогодні їхнє свято!

***
– Сема, твоя кохана дружина міні дуже сильно образила.
– Мамо, що таке? Її навіть у місті немає…
– Сема, у місті її немає, але вона надіслала тобі листа, а в самому низу там написано: «Роза Мойсіївна, коли вже нарешті начитаєтеся, не забудьте віддати цього листа Семі».

Мама чоловіка

***
Теща мрійливо розповідає зятю Моне про своє минуле:
– Коли я була молодою, я була дурною, наївною та дуже негарною.
Зять:
– Мамо, ви чудово збереглися!

Мама дружини

***
– Ой, Яшенько, як ви себе маєте? Кажуть, ви вдало одружилися? Хто познайомив вас із вашою дружиною?
– Я нікого не звинувачую!

Читайте інші наші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk