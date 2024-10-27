Анекдот дня: чим дружина Семи його маму образила

І ще не забудьте привітати своїх улюблених тещ та свекрух! Ну, як це «навіщо»? Адже сьогодні їхнє свято!

***

– Сема, твоя кохана дружина міні дуже сильно образила.

– Мамо, що таке? Її навіть у місті немає…

– Сема, у місті її немає, але вона надіслала тобі листа, а в самому низу там написано: «Роза Мойсіївна, коли вже нарешті начитаєтеся, не забудьте віддати цього листа Семі».

***

Теща мрійливо розповідає зятю Моне про своє минуле:

– Коли я була молодою, я була дурною, наївною та дуже негарною.

Зять:

– Мамо, ви чудово збереглися!

***

– Ой, Яшенько, як ви себе маєте? Кажуть, ви вдало одружилися? Хто познайомив вас із вашою дружиною?

– Я нікого не звинувачую!

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