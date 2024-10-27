Анекдот дня: чим дружина Семи його маму образила

Всім привіт і з недільним днем! І нехай він виявиться ще кращим за день суботній! А щоб усе трапилося саме так, та й усі бажання на сьогоднішній день у вас таки здійснилися, почніть його з порції гумору від «Одеського життя».
І ще не забудьте привітати своїх улюблених тещ та свекрух! Ну, як це «навіщо»? Адже сьогодні їхнє свято!
***
– Сема, твоя кохана дружина міні дуже сильно образила.
– Мамо, що таке? Її навіть у місті немає…
– Сема, у місті її немає, але вона надіслала тобі листа, а в самому низу там написано: «Роза Мойсіївна, коли вже нарешті начитаєтеся, не забудьте віддати цього листа Семі».
***
Теща мрійливо розповідає зятю Моне про своє минуле:
– Коли я була молодою, я була дурною, наївною та дуже негарною.
Зять:
– Мамо, ви чудово збереглися!
***
– Ой, Яшенько, як ви себе маєте? Кажуть, ви вдало одружилися? Хто познайомив вас із вашою дружиною?
– Я нікого не звинувачую!
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