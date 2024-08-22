Анекдот дня: як єврейська мама на весілля запрошує

Запрошення на весілля від єврейської мами:

«З жалем та болем, ви запрошені на церемонію одруження мого чудового синочка Моні та якоїсь прошмандовки, ім’я якої я не запам’ятала, та й не збиралася. Ця катастрофа нашої родини відбудеться о 6-й вечора в суботу. З нетерпінням чекаю на ваші співчуття…»

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– Фіра, золотце, а що ти зробиш, якщо я тобі зраджу?

– Ой, не сміш! Напишу на твоєму надгробку: «У нього було світле майбутнє, але він віддав перевагу світлій пам’яті».

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– Алло, Софа Львівно? Як Ви там, не мерзнете на вершинах Ваших моральних підвалин? Спускайтесь… Тут непоганий коньяк…

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