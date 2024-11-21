Анекдот дня: как мадам Альперович меховое манто покупала

Итак, до зимы осталось всего-то ничего. И, наверное, самое время подумать о теплом гардеробе… Вот, героиня нашего сегодняшнего анекдота точно этим озаботилась:

Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит хозяину магазина:

– Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его домой?

– Да, мадам.

– Но перед тем, как отдать его мне, чтобы по ошибке сначала его принесли моей соседке!

***

– Молодой человек, а у вас есть девушка?

– Нет.

– А почему у такого красивого парня и нет девушки?

– Мама, ну таки не начинайте опять…

***

– Абрам, что случилось? Ты пошел выбрасывать мусор и тебя не было два часа!

– Сарочка, я его таки продал!

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