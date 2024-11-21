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Анекдот дня: как мадам Альперович меховое манто покупала

Анекдот дня: как мадам Альперович меховое манто покупала

Всем привет большой и светлый! И надеемся, что этот день действительно окажется для нас во всех смыслах светлым (а если и нет, то ненадолго). А у кого с утра настроение не ахти, советуем срочно это исправлять! Как? Ну хотя бы зарядившись отличным настроением от традиционной порции одесского юмора.

Итак, до зимы осталось всего-то ничего. И, наверное, самое время подумать о теплом гардеробе… Вот, героиня нашего сегодняшнего анекдота точно этим озаботилась:

Покупая меховое манто, мадам Альперович говорит хозяину магазина:
– Могу я вас попросить, чтобы мне доставили его домой?
– Да, мадам.
– Но перед тем, как отдать его мне, чтобы по ошибке сначала его принесли моей соседке!

Свадебные платья

***
– Молодой человек, а у вас есть девушка?
– Нет.
– А почему у такого красивого парня и нет девушки?
– Мама, ну таки не начинайте опять…

Лева и мама

***
– Абрам, что случилось? Ты пошел выбрасывать мусор и тебя не было два часа!
– Сарочка, я его таки продал!

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