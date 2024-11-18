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Анекдот дня: що робити одеситу коли пропало світло

Анекдот дня: що робити одеситу коли пропало світло

Доброго ранку, одесити! Сподіваємося, вчора вам вдалося лягти спати раніше? Ну що ж, тоді прокидаємося, усміхаємося і не втрачаємо оптимізму. Світло рано чи пізно з’явиться. І не лише в хаті, а і в нашому житті.

Алгоритм дій при вимкненні світла. Безвідмовний з 2022-го:
1. Вилаятися.
2. Побігти до вікна подивитися, чи всім вимкнули.
3. Побачити, що не всім, вилаятися ще раз.
4. Кинутися шукати графік.
5. Не знайшовши графік, перетрусити всі чати в пошуках графіка.
6. Обурюватися півгодини, коли не знайшли свою вулицю в списку.
7. Обуритися, коли хтось знайшов її за 3 секунди.
8. Викинути графік, тому що нічого не збігається.
9. Запитати в усіх чатах, чи є в них світло і коли буде світло.
10. Прийняти неминуче.

Одночасно з усіма пунктами допускається лаяти русню/владу/сусіда/тумбочку, об яку вдарився мізинцем у темряві.

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