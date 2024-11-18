Анекдот дня: що робити одеситу коли пропало світло

Алгоритм дій при вимкненні світла. Безвідмовний з 2022-го:

1. Вилаятися.

2. Побігти до вікна подивитися, чи всім вимкнули.

3. Побачити, що не всім, вилаятися ще раз.

4. Кинутися шукати графік.

5. Не знайшовши графік, перетрусити всі чати в пошуках графіка.

6. Обурюватися півгодини, коли не знайшли свою вулицю в списку.

7. Обуритися, коли хтось знайшов її за 3 секунди.

8. Викинути графік, тому що нічого не збігається.

9. Запитати в усіх чатах, чи є в них світло і коли буде світло.

10. Прийняти неминуче.

Одночасно з усіма пунктами допускається лаяти русню/владу/сусіда/тумбочку, об яку вдарився мізинцем у темряві.

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