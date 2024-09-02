Анекдот дня: чим гарний вік мадам Марік

***

– Фіро, я хочу їсти.

– Додік, піди до холодильника, візьми там собі чорну ікорочку, намажь її на білий хлібець з маслом і запий горілкою з морозильника.

– Фіра, я б радий, але в нас таки немає холодильника…

– Та ти шо?!..

***

Мадам Марік міркує так:

– Прекрасний вік у мене… З одного боку, з ранку треба бігти до дзеркала, марафет наводити, щоб людей не лякати. З іншого боку, та й пішли б нахрен ці полохливі!

***

– Лікарю, ми таки вже 2 години, як привезли нашу Сонечку з приступом апендициту! Скажіть, як вона?

– Все добре! У вас – онук!

***

– Одесит Сьома мав роботу в компанії з виробництва охоронних дверних систем, і, щоб продемонструвати, як це працює, він дзвонив у першу квартиру. І якщо ніхто не озивався на дзвінок, він просто залишав рекламну брошуру на кухонному столі.

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