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Анекдот дня: що написала в оголошенні самотня Циля Абрамівна

Анекдот дня: що написала в оголошенні самотня Циля Абрамівна

Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Вихідні пройшли вдало, настрій бойовий?.. Ну, а якщо ні, вам терміново потрібен заряд позитиву, що вам із задоволенням забезпечить «Одеське життя». Втім, розпочати ранок із порції неперевершеного одеського гумору не завадить нікому.

Циля Абрамівна, яка втомилася від довгої самотності, таки дала оголошення в газету:
«Жінка в самому соку шукає гарний соковитискач…»

***
– Цілечко! Не передати словами, як сильно тебе люблю!
– Передай грошима.

Анекдот про Сему

***
– Сарочка, люба, чому ти не носиш мій подарунок?
– Моня, ша! Він уже сам ходить!

***
Роза Львівна витерла смартфон об груди:
– у бан пішло п’ятеро людей;
– від трьох відписалася;
– скачалося з торентів п’ять серіалів, дві аудіокниги та нефігова стрілялка;
– замовилася піца;
– надійшло «Я сумую» колишньому.
Останнє було особливо прикро…

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