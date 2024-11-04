Анекдот дня: що написала в оголошенні самотня Циля Абрамівна

Циля Абрамівна, яка втомилася від довгої самотності, таки дала оголошення в газету:

«Жінка в самому соку шукає гарний соковитискач…»

***

– Цілечко! Не передати словами, як сильно тебе люблю!

– Передай грошима.

***

– Сарочка, люба, чому ти не носиш мій подарунок?

– Моня, ша! Він уже сам ходить!

***

Роза Львівна витерла смартфон об груди:

– у бан пішло п’ятеро людей;

– від трьох відписалася;

– скачалося з торентів п’ять серіалів, дві аудіокниги та нефігова стрілялка;

– замовилася піца;

– надійшло «Я сумую» колишньому.

Останнє було особливо прикро…

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