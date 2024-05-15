Анекдот дня: як Ізя курить на балконі

Коли Ізя курить на балконі, то ніколи не викидає недопалки вниз, тому що боїться, що недопалок занесе вітром у якесь вікно, почнеться пожежа, вибухнуть газові балони, помруть люди, почнеться слідство і з’ясується, що в цьому винен Ізя, його покажуть по телевізору і мама дізнається, що він курить…

У нас є інші анекдоти: