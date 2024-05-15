Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як Ізя курить на балконі

Анекдот дня: як Ізя курить на балконі

Доброго ранку! А тим, у кого воно таки не дуже, радимо не впадати у відчай, а терміново заряджатися позитивом, наприклад, за допомогою нашої традиційної добірки доброго одеського гумору.

Коли Ізя курить на балконі, то ніколи не викидає недопалки вниз, тому що боїться, що недопалок занесе вітром у якесь вікно, почнеться пожежа, вибухнуть газові балони, помруть люди, почнеться слідство і з’ясується, що в цьому винен Ізя, його покажуть по телевізору і мама дізнається, що він курить…

Моня та куріння

Анекдот про куріння

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