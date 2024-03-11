Анекдот дня: Рабинович та пожежа в Одеській Опері

З добрим ранком і з початком нового робочого тижня! Добре відпочили? До трудових буднів готові? І наше традиційне ранкове побажання: побільше хороших новин і поменше катаклізмів (а краще і зовсім без таких).
А зараз – саме час для хвилинки позитиву, яку вам із задоволенням забезпечить Одеське життя.
Проводиться розслідування про пожежу в Одеському оперному театрі. Допитують свідка Рабіновича.
– Розкажіть, що ви бачили.
– Значить, закрив я ввечері свою лавочку, приходжу додому, піднімаю Сарину спідницю…
– Слідству це не цікаво, говоріть по суті.
– Так за що я й говорю. Значить, закрив я ввечері свою лавочку, приходжу додому, піднімаю Сарину спідницю…
– Свідок, коротше!
– Я й говорю коротше! Значить, зачинив я свою лавочку, приходжу додому, піднімаю Сарину спідницю, якою вікно завішене. І що ви думаєте, бачу? Оперний горить!
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