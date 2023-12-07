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Анекдот дня: навіщо Фіма п’є пігулки

Анекдот дня: навіщо Фіма п’є пігулки

Доброго ранку, одесити! Грудень набирає обертів, синоптики обіцяю похолодання, багато хто вирішує зміцнити організм вітамінами та ліками. Це добре, але не робіть як герой нашого ранкового анекдоту:

– Фіма, ти шо захворів?

– Та ні.

– А навіщо пігулки ковтаєш?

– Так термін придатності вже закінчується…

карикатура больница

студенты

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