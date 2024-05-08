Анекдот дня: як Моня порадував маму звісткою про одруження

А щоб цей день став ще вдалим, почніть його з порції неперевершеного одеського гумору:

– Мамо, я тут із дівчиною познайомився, одружитися хочу!

– Ой, чудово, Моню, мій рідний!

– Тільки вона чорношкіра.

– Ну й шо, ми ж не расисти якісь…

– І вона мене старша на двадцять років.

– Чудово, щоб я так жила! Віддам тебе не вертихвостці якійсь, а дорослій, досвідченій жінці.

– І має чотирьох дітей.

– Та це ж краще! Відразу цілу сім’ю отримуєш!

– Тільки ти знаєш… Вони бездомні, їм жити ніде… Можна, я їх приведу сьогодні до нас?

– Про що мова, синку?! Ви з нею можете спати у нас у спальні, діток у твою кімнату визначимо – у тісноті та не в образі. Тато ляже на дивані у вітальні…

– Спасибі, матусю, а де ти ляжеш?

– Ой, Моню, про мене не турбуйся, я не доживу…

Ще більше анекдотів таки тут: