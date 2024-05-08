Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як Моня порадував маму звісткою про одруження

Анекдот дня: як Моня порадував маму звісткою про одруження

Привіт, одесити і не тільки! Ну ось – не встигли озирнутися, як уже екватор робочого тижня настав і до вихідних… ну самі розумієте. Загалом кави всім підбадьорливої і дня вдалого!

А щоб цей день став ще вдалим, почніть його з порції неперевершеного одеського гумору:

– Мамо, я тут із дівчиною познайомився, одружитися хочу!
– Ой, чудово, Моню, мій рідний!
– Тільки вона чорношкіра.
– Ну й шо, ми ж не расисти якісь…
– І вона мене старша на двадцять років.
– Чудово, щоб я так жила! Віддам тебе не вертихвостці якійсь, а дорослій, досвідченій жінці.
– І має чотирьох дітей.
– Та це ж краще! Відразу цілу сім’ю отримуєш!
– Тільки ти знаєш… Вони бездомні, їм жити ніде… Можна, я їх приведу сьогодні до нас?
– Про що мова, синку?! Ви з нею можете спати у нас у спальні, діток у твою кімнату визначимо – у тісноті та не в образі. Тато ляже на дивані у вітальні…
– Спасибі, матусю, а де ти ляжеш?
– Ой, Моню, про мене не турбуйся, я не доживу…

Мойша і мама

Моня та кросворд

Мойша та одруження

Ще більше анекдотів таки тут:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk