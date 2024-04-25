Анекдот дня: як доктор Марка Петровича налякав

Анекдот дня: чим Сарочка вирішила порадувати Сьому Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як раціонально витратити премію Ранок добрий, безжурні одесити і всі, хто вважає себе такими! Понеділок, кажете, день важкий?.. А от і не завжди, сміємо вас запевнити! Особливо якщо почати його на позитиві, що цілком може забезпечити ранкова порція гумору від «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Від хіміка до клоунеси: історія одеситки яка здійснила свою мрію Знайомтеся – це Тетяна Бербат, актриса, колишня журналістка, мати, яка в сорок чотири роки здійснила свою мрію і вийшла на арену одеського цирку у якості клоунеси. Саме про мрії, можливості та магію цирку ми і поговорили з цією надзвичайно яскравою та харизматичною жінкою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ