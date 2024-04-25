Анекдот дня: як доктор Марка Петровича налякав

Всім шаломчик та доброго четверга! І нехай він пройде у вас на ура у всіх сенсах. А у нас тут нова порція анекдотів одеських, а ви що думали?
Заходить Марк Петрович до лікаря, той дивиться в його картку:
– Ой вей, таки все!.. Це ж таки кінець!..
Перегортає сторінку:
– Оцин поцин… Зовсім все дуже погано!.. А ще ж не такий і старий…
Марка Петровича починає типати:
– Лікарю, прошу пардону, що сталося??!!
– Та Боже ж мій! Окуляри вдома забув, а без них таки зовсім нічого не бачу!..
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