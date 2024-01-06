Анекдот дня: рецепти схуднення від Софи та Цилі

На Одещині зацвіла квітка – передвісник весни У Національному природному парку “Тузлівські лимани” розцвіла унікальна квітка з Червоної книги України – пізньоцвіт анкарський, або в народі відома як брандушка. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як у Одесі зустрічають родичів на свята Доброго ранку, одесити! Ось і п’ятниця. Тиждень був насиченим, але в порівнянні з попереднім – тихішим і спокійнішим. Тому в піднесеному настрої збираємось і закінчуємо перший трудовий тиждень цього року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що треба Софі для заміжжя Доброго ранку, одесити! Отак ми вже з вами дісталися і до четверга. Не за горами п’ятниця, потім вихідні, а там дивишся – вже й перший тиждень 2024 року за плечима… Тому щоб не тужити про час, що швидко минає, піднімемо настрій ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про Ізю та його тещу Доброго ранку, одесити! Продовжуємо серію новорічних анекдотів, застілля та гостей. Сподіваємося, що до своїх гостей ви були більш прихильні ніж Ізя до тещі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ