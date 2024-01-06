Анекдот дня: рецепти схуднення від Софи та Цилі

Доброго ранку, одесити! Довгоочікувані вихідні настали. Для одних розвантажувальні дні вже почалися після свят, інші готуються святкувати ще й цими вихідними. А щоб вихідні почалися з позитивної ноти, наш вам ранковий анекдот:
Зустрілися після новорічних свят Циля та Софа і діляться порадами, щоб схуднути:
– Софочка, я прочитала, що для схуднення потрібно пити активоване вугілля.
– Циля, щоб схуднути, вугілля треба не пити, а розвантажувати.
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