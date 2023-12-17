Анекдот дня: мама, Ціля та гроші

Доброго ранку, безжурна Одеса! Так-так, сумувати в жодному разі не варто, особливо напередодні новорічних свят і навіть тоді, коли «наприкінці грошей залишається ще так багато місяця». Тим більше сьогодні вихідний і можна дозволити собі… ну, як мінімум, виспатися як слід.
А щоб день виявився вдалим та позитивним, рекомендуємо «зарядитись» гарним настроєм, прочитавши наш одеський анекдот (і може навіть не один).
І сьогодні ми дізнаємося, яку мудру пораду дала Цілі її дбайлива єврейська мама:
Мама:
– І запам’ятай собі, Цилю, маминих слів: гроші псують людей тiльки тоді, коли їх немає!
А ось ще одна мудра мамина порада:
Ще більше анекдотів є у нас:
- Фіма, Ціля та стосунки;
- Як правильно ділити прибуток;
- Як Софа гроші заощаджує;
- Які гроші на покупки витрачає Роза;
- Про песиміста та оптиміста.