Анекдот дня: мама, Ціля та гроші

А щоб день виявився вдалим та позитивним, рекомендуємо «зарядитись» гарним настроєм, прочитавши наш одеський анекдот (і може навіть не один).

І сьогодні ми дізнаємося, яку мудру пораду дала Цілі її дбайлива єврейська мама:

Мама:

– І запам’ятай собі, Цилю, маминих слів: гроші псують людей тiльки тоді, коли їх немає!

А ось ще одна мудра мамина порада:

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