Анекдот дня: навіщо Соні кактуси на вікні

Усім доброго ранку! Субота тільки почалася, попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.
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Всім доброго ранку! Ніч минула спокійно? І це чудово. І нехай п’ятниця виявиться кращою, ніж понеділок, вівторок, середа і четвер разом узяті. А для настрою ловіть новий одеський анекдот.
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Усім привіт і з добрим (сподіваємося) ранком! І знову ворожині кортить… І не ракетами, так “шахедами” дістати нас так і норовить. Але не забуваймо, що крім “хаймарсів” і “петріотів”, є у нас, одеситів, непереможна зброя: наш неперевершений одеський гумор! І тому не будемо зраджувати традиції і почнемо новий день із традиційного анекдоту.
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Незважаючи на те, що календарна зима у нас ще не закінчилася, за погодою цього не скажеш: весна весною, і все тут! І ось один із доказів, що весна якщо ще й не прийшла остаточно, то вже точно не за горами: в Одесі вже почали розквітати весняні первоцвіти – проліски.
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Підведено підсумки фотоконкурсу «Світ навколо, який я люблю», присвяченого відзначенню 20-річчя прийняття Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» та 15-ліття ратифікації її Україною. Одним із переможців конкурсу став автор статей “Одеського життя” Юрій Федорчук.
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