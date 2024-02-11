Анекдот дня: навіщо Соні кактуси на вікні

І сьогодні ми заглянемо в гості до безжурної одеситки тітки Соні:

– Соня, у вас ці кактуси на вікні… це щоб мужики не лазили?

– Ой, що ви! Навпаки. Шоб не вистрибували…

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