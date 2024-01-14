Анекдот дня: як Сьома сумує за Цилею

А щоб задати тон на весь день, почніть його з нашого традиційного одеського анекдоту:

– Цилечко, я за тобою так скучив!

– Сьомочка, ми ж сьогодні, таки, вже добре бачилися.

– Цилечка, у мене молодий організм, він таки може нудьгувати по кілька разів на день.

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