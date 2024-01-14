Анекдот дня: як Сьома сумує за Цилею

З добрим недільним ранком, одесити! І нехай цей день виявиться для всіх нас у всіх сенсах добрим і вдалим і враження від нього у вас залишаться справді позитивними. І ще: любіть одне одного частіше і більше, незважаючи й попри.
А щоб задати тон на весь день, почніть його з нашого традиційного одеського анекдоту:
– Цилечко, я за тобою так скучив!
– Сьомочка, ми ж сьогодні, таки, вже добре бачилися.
– Цилечка, у мене молодий організм, він таки може нудьгувати по кілька разів на день.
У нас є ще більше анекдотів:
- Яку претензію має Сара до Яші;
- Коли побачив дружину з іншим;
- Як Хаїм і Роза проводять вихідні;
- Як одеситка новий диван продавала;
- Соня, Моня та підступні соцмережі.