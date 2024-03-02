Анекдот дня: суп-салат і пошук дружини програміста

У кафе:

— Офіціанте, я замовив суп, а ви мені принесли салат.

— Вибачте, це через кризу. Тепер усе по-іншому називається. Суп — це салат, салат — це суп, а кава — це просто кава.

— Добре, принесіть мені каву, будь ласка.

— Який саме салат ви хочете?

***

Зустрічаються два програмісти:

— Ти знаєш, як я свою дружину знайшов?

— Ні, як?

— Під час пошуку за файлами “жена.doc”.

***

Чоловік і дружина дивляться телевізор.

— Пам’ятаєш, люба, коли ми були молодими, сиділи вдвох перед телевізором?

— Так, пам’ятаю.

— І як ми це робили, якщо в нас тоді ще не було телевізора?

У нас є й інші анекдоти: