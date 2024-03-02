Анекдот дня: суп-салат і пошук дружини програміста

Усім доброго ранку! Субота тільки почалася, попереду майже два вихідних дні. Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати відпочинок хвилинкою гумору.
У кафе:
— Офіціанте, я замовив суп, а ви мені принесли салат.
— Вибачте, це через кризу. Тепер усе по-іншому називається. Суп — це салат, салат — це суп, а кава — це просто кава.
— Добре, принесіть мені каву, будь ласка.
— Який саме салат ви хочете?
***
Зустрічаються два програмісти:
— Ти знаєш, як я свою дружину знайшов?
— Ні, як?
— Під час пошуку за файлами “жена.doc”.
***
Чоловік і дружина дивляться телевізор.
— Пам’ятаєш, люба, коли ми були молодими, сиділи вдвох перед телевізором?
— Так, пам’ятаю.
— І як ми це робили, якщо в нас тоді ще не було телевізора?
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