Анекдот дня: Фіма, Циля та стосунки

Анекдот дня: Ізя слухає Сарочку з відкритим ротом Усіх з доброго ранку понеділка! І та не виявиться він днем не важким, а якщо не надто вже легким, то хоча б продуктивним! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: випадок на одеській вулиці Ранок добрий, Одеса! Цей недільний день обіцяє бути досить теплим, ба більше, дехто запевняє, що він буде останнім теплим днем перед черговим суттєвим похолоданням… Тож гріх такою можливістю не скористатися і не вирушити… Ну хоча б просто прогулятися вулицею! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Водойми Одеської області поповнили мільйонами екземплярів різної риби У рамках кампанії із зариблення українських водойм 2023 року у водоймища Одеської та Хмельницької областей випустили понад 6,7 млн екземплярів риби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: де сьогодні вечеряє Абрам Ілліч Доброго ранку, дорогі одесити! Субота, ранок, можна розслабитись і не поспішаючи налаштуватися на короткий зимовий день. А щоб він пройшов продуктивно і позитивно, читайте традиційний ранковий анекдот від «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ