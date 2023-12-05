Анекдот дня: Фіма, Циля та стосунки

Доброго ранку, дорогі одесити! А ранок сьогодні морозний, свіжий. Але попри те, що вставати з ліжка не дуже хочеться, сьогодні лише вівторок, до Нового року ще 26 днів, а тому продовжуємо робити те, що треба. “Одеське життя” за традицією пропонує ранковий анекдот.
– Цілечко, ти що не хочеш бути зі мною?
– Фіма, ти таки мусиш мене завоювати!
– А шо, мирним шляхом уже ніяк?
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