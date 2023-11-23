Анекдот дня: як правильно ділити прибуток

Доброго ранку, одесити! За віконцем сьогодні холодно – вже відчуваються перші подихи зими, яка не за горами. Вранці не завадить зігрітися гарячим чаєм і як розпочати роботу без традиційного ранкового анекдоту від “Одеського життя”:
– Отже, Додіку, прибуток ділитимемо 50/50.
– Але, Семене Марковичу, я таки хочу 70!
– Ну добре, ти мене вмовив – 70/70!
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