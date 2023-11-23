Анекдот дня: як правильно ділити прибуток

Анекдот дня: навіщо Яша вчить англійську Доброго ранку, одесити! Настав час прокидатися і попри прогноз погоди, де синоптики нам розповідають про дощ, треба підбадьоритися і братися за роботу – все-таки тільки середа і розслаблятися рано. А “Одеське життя” пропонує порцію ранкового позитиву: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеська верблюдиця знайшла своє кохання Місяць тому до красуні верблюдиці Кузі, що мешкає в одеському Біопарку приїхав наречений на ім’я Заурбек. І увесь цей час триває їхня лав-сторі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про Рабиновича та борщ Доброго ранку, одесити! Редакція “Одеського життя” бажає всім гарного настрою та продуктивного вівторка. Також для підняття настрою пропонує традиційний ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Софа гроші заощаджує Всім привіт і з початком нового трудового тижня! І вже за традицією побажаємо: нехай вона виявиться у всіх сенсах кращою і продуктивнішою за попередню. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ