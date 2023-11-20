Анекдот дня: як Софа гроші заощаджує

І не втрачаємо бадьорості духу, навіть незважаючи на те, що до зарплати комусь ще далеко, а гроші вже закінчують починатися і треба б подумати про економію. Давайте брати приклад із героїні нашого сьогоднішнього одеського анекдоту:

– Софа, економ гроші! Такий думай за завтрашній день.

– Моня, а чому я маю думати за завтрашній день погано?

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