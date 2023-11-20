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Анекдот дня: як Софа гроші заощаджує

Анекдот дня: як Софа гроші заощаджує

Всім привіт і з початком нового трудового тижня! І вже за традицією побажаємо: нехай вона виявиться у всіх сенсах кращою і продуктивнішою за попередню.

І не втрачаємо бадьорості духу, навіть незважаючи на те, що до зарплати комусь ще далеко, а гроші вже закінчують починатися і треба б подумати про економію. Давайте брати приклад із героїні нашого сьогоднішнього одеського анекдоту:

– Софа, економ гроші! Такий думай за завтрашній день.

– Моня, а чому я маю думати за завтрашній день погано?

Одеський гумор: про гроші

Не в грошах щастя, карикатура

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Редакція ПРОФІЛЬ

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