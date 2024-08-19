Анекдот дня: шо буде їсти на вечерю Левочка

Ну а поки що ось вам ранкова порція позитиву по-одеськи. Для настрою, так би мовити.

… Зізнайтеся, дружини: часто ставите питанням, що приготувати на вечерю коханому чоловікові та й собі заразом? А що робити, якщо базар давно не робили? Ну, звичайно ж, зателефонувати до всі знаючої мами, аж вона поганого не порадить заради коханого синочка, вірно?..

…Але, мамо! А ваш Льовочка любить плов? Любить, зрозуміло. А з якого м’яса? З будь-якого… зрозуміло. А кабачки любить? Думає, що ні? А що думає? Думає, що це не кабачки. А шо? Що скажіть… А що треба сказати? Можна, шо патисони… зрозуміло.

А шо він більше любить, м’ясо з картоплею чи м’ясо з рисом? Просто м’ясо і без хліба … Мама, без хліба низзя … Тоді котлети. А з якого м’яса котлети? З будь-якого, записала.

Шо шо??? Не знаю, що йому приготувати на вечерю. У холодильнику? Та… так… фігня. Ні, м’яса нема… ніякого. Є картопля, цибуля, морквина та три сосиски. Ні, тока три. Що зробити? Рагу! Ірландське? Ні фіга собі… звучить красиво. А це з чого? З усього, що є… Головне що?

Сосиски дрібно порізати та обсмажити. Наскільки дрібно? Як на олів’є. А навіщо? Щоб здавалося більше. Зрозуміло. Цибулю та моркву порізати та обсмажити. Картоплю помити, порізати, змішати з овочами та сосисками та залити водою. Води багато? Шоб закрило плюс 1 см. Сіль, перець… лаврушечка. Часник тиснути? Тиснути. Зелень кидати? Кидати. А як кидати? Када звариться картопля. Зрозуміло.

А чому ця страва називається «ірландське рагу»? Шоб ніхто не здогадався. Зрозуміло. Та я зрозуміла… шо треба зробити базар.

Ось нехай Льовочка знає, що поки він базар не зробить, то буде їсти те, що є в холодильнику. Я знаю, що це ваша синочка. Але це ще мій чоловік. Я знаю, що ви його правильно виховали. Я також хочу трохи потренуватися. Я знаю, що ви його любите. Я теж люблю.

Мама! Ось не треба ходити з козирів. Та не буде він голодний. У мене в нічці є сир та буженина. А в морозилці є пельмені та вареники. Ні, не магазинні. Ні, не я ліпила. Пельмені ви ліпили, а вареники моя мама.

Мама! Приїжджати не треба. Чому, чому, тому що сосиски тока три. Приїжджайте у вихідні. Моя мати теж приїде. Я зроблю котлети по-київськи. За вашим рецептом.

Нічого привозити не треба. Привозіть себе, я вам з мамою смачненьку каву зварю з кардамоном. І сядемо втрьох, махнемо по коньячку… так? А Льовочка нехай дивиться новини по телевізору. А у нас ще партичка в дурника підкидного… І я вам ще кросвордик прикупила.

Приїжджайте на пару днів… я скучила.

Марина Гарник

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